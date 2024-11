Ex Milan, Papin shock: è minacciato e sotto scorta. Il motivo

Ex Milan, Papin: "Due tipi in moto mi hanno minacciato". Ora è sotto scorta

"Sono stato abbordato da due tipi in moto che mi hanno detto di andarmene. Io sono l’allenatore non posso accettare che questa persona (il dirigente Ali Zarrak) scelga i miei cinque sostituti. Ogni volta che giocatori della prima squadra sono scesi da noi, con la necessità di farli giocare, ho applicato le direttive. Ma tutto dovrebbe dipendere da questa persona. Io non ho bisogno di nessuno per discutere con De Zerbi o per parlare con il presidente Longoria, ma il problema con quella persona rimane". LEGGI ANCHE: Monza-Milan, probabili formazioni: Leao out. Sorpresa a destra!