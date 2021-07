Ex Milan – Nocerino: “Ibrahimovic è uno dei più forti degli ultimi 20 anni”

Antonio Nocerino, ex centrocampista del Milan, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero sempre al top nonostante l'età avanzi

Antonio Nocerino, ex centrocampista del Milan, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero, ai microfoni di 'Sky Sport'. Nonostante l'età avanzi, lo svedese si conferma sempre al top e Nocerino ci tiene a sottolinearlo nelle sue dichiarazioni: "Purtroppo non ho più contatti con Ibra, però quando ci si vede o ci si vedrà c'è rispetto. Abbiamo giocato insieme e condiviso uno spogliatoio. Ancora oggi dimostra tutta la sua qualità. È uno dei 5 attaccanti più forti del calcio degli ultimi 20 anni".