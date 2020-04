Ex Milan, Nesta: “Addio al calcio? Sono stato malissimo”

NEWS MILAN – Il 13 maggio 2012 Alessandro Nesta lascia il calcio. Dopo aver vinto tutto quello che c’era da vincere in campo nazionale e internazionale con la maglia rossonera, l’ex difensore saluta il pubblico di San Siro. L’allenatore del Frosinone ha voluto ricordare quei momenti in diretta su Instagram con Bobo Vieri.

“Se mi manca giocare? Sì. Tutti dicono di no quando smettono, io sono stato malissimo – svela Nesta -. I primi 6 mesi li ho presi come una vacanza, poi sono andato in crisi. Dopo 2 anni mi chiama Materazzi per andare a giocare in India, mia moglie mi ha detto di andare perché ero diventato insopportabile. Ora ho lo sfogo facendo l’allenatore, ma comunque giocare è un’altra cosa”. Intanto Gattuso continua a sorprendere, continua a leggere >>>

