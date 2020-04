Napoli, Gattuso rinuncia allo stipendio per pagare staff e magazzinieri

ULTIME NEWS – Per l’ennesima volta Gennaro Gattuso dimostra di essere campione di solidarietà. L’allenatore del Napoli ha rinunciato al suo stipendio per permettere di pagare per intero staff e magazzinieri, anziché con il 20% di riduzione.

Gattuso è “recidivo” relativamente a gesti di rispetto e solidarietà verso gli altri. Quando si dimise dal Milan la scorsa stagione, rinunciò ai suoi anni di contratto e chiese che venissero invece pagati i suoi collaboratori. Nella sua avventura all’Ofi Creta, si dimise, ma pagò gli stipendi dei suoi ex calciatori che non li ricevevano da mesi. Rinnoviamo i nostri complimenti per il gesto a Rino. Intanto novità di calciomercato riguardanti anche un suo giocatore del Napoli >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓