Ex Milan, Nasti: “Una volta non passai il pallone a Ibrahimovic e…”

In questa sessione di mercato Marco Nasti, attaccante classe 2003, è passato al Bari in prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore del Milan, ma negli anni scorsi ha avuto modo di allenarsi con Zlatan Ibrahimovic in rossonero. Spesso succede che i ragazzi, aggregati in prima squadra, si ritrovassero a contatto con i campioni, che possono formarli e insegnargli tanto. Così è successo a Nasti, il cui primo contatto con Ibrahimovic non deve essere stato proprio morbido... In conferenza stampa, infatti, Nasti ha raccontato questo aneddoto su Ibrahimovic, che deve averlo spaventato non poco: "Una volta, al Milan, in allenamento non gli passai il pallone. Me ne disse tante, uscii dal campo a testa bassa".