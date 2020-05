Ex Milan – Menez: “Montella? Abbiamo litigato per colpa mia”

MILAN NEWS – Intervenuto in diretta Instagram con Sebastian Frey, l’ex Milan Jeremy Menez, ha commentato il suo rapporto non ottimo con l’allora allenatore Vincenzo Montella.

Ecco le parole di Menez: “L’ho conosciuto a Roma, non c’è stato un gran rapporto, ma sempre massimo rispetto. Poi l’ho ritrovato al Milan e io ho fatto il coglione perché sono rimasto ai tempi della Roma invece di ripartire con un nuovo rapporto con lui. Abbiamo litigato per colpa mia e ho deciso di andare via”.

