Ex Milan, Menez: “Sono fiero di me stesso per la carriera che ho avuto”

Jeremy Menez, ex attaccante del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla sua carriera, della quale si dice orgoglioso

Ex Milan, le parole di Jeremy Menez sulla sua carriera

"Carriera? Sono fiero di me stesso. Forse, avrei potuto fare un po’ di più, ma non è facile essere sempre al top e, forse, non ho neanche avuto questa voglia. È il mio carattere… Inzaghi? Ha grande voglia di fare bene e la trasmette a tutti noi. Non molla mai. D’altronde era una sua caratteristica da calciatore. Cerca di trasmettere alla squadra il desiderio di continuare a lottare pure nei momenti difficili". Milan, Pioli out a giugno? Ecco chi potrebbe sostituirlo >>>