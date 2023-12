Paolo Maldini, ex direttore tecnico del Milan, ha parlato a 'Repubblica' anche del possibile ritorno in rossonero di Zlatan Ibrahimovic

Paolo Maldini, ex direttore tecnico del Milan, ha rilasciato un'intervista esclusiva al quotidiano 'Repubblica' oggi in edicola. Interrogato sul possibile ritorno di Zlatan Ibrahimovic in questo Milan, dove lui non lavora più e dove ci sono altri interlocutori, Maldini ha risposto: "Gli posso suggerire che all'inizio sarebbe logico osservare e imparare".