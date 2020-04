Ex Milan – Lecce, Lapadula: “Sogno di fare gol a Donnarumma”

NEWS LECCE – Gianluca Lapadula, attaccante del Lecce, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport dove ha parlato, fra le altre cose, anche del rientro in campo post emergenza sanitaria.

Ecco le parole di Lapadula: “Speriamo di poter tornare in campo al più presto. In casa ci prepariamo pensando alle 12 partite che mancano. In ogni caso sarà un calcio stravolto perché l’assenza del pubblico non ci consentirà di contare sul nostro uomo in più”.

Per quanto riguarda il suo futuro, Lapadula ha risposto così: “Adesso penso solo alla salvezza del Lecce, ma sono ambizioso e ti dico che sogno un gol da ex contro il Milan perché voglio segnare contro il compagno più forte che ho avuto nella mia carriera, cioè Gianluigi Donnarumma”.

Nel frattempo il Milan sta lavorando per mettere a segno un colpo a centrocampo in vista della prossima stagione. Il giocatore individuato assomiglia molto, per modo di giocare, a Mark Van Bommel. Per scoprire di chi si tratta, clicca qui >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓