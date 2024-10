Ex Milan, Calhanoglu: “L’Inter è tra le 5 squadre più forti al mondo”

Hakan Calhanoglu, ex calciatore del Milan oggi in forza all'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito ai nerazzurri

Ex Milan, Calhanoglu: "Mi è dispiaciuto non scendere in campo in Inter-Juventus"

Calhanoglu, quanto è grande l’orgoglio di rappresentare l’Inter in una competizione importante come questa del Pallone d’oro? "Grande, molto grande. Sono felice e orgoglioso allo stesso tempo, per me ma anche per Lautaro e Sommer che sono qui con me. Siamo in tre, ma il prossimo anno spero che il numero dei nerazzurri presenti sia anche più consistente. Vorrebbe dire che avremmo fatto una stagione molto importante".