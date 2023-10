Ibrahimovic: “I fischi in Milan-Verona? Ti fischiano se sei il numero uno”

Zlatan Ibrahimovic, ex attaccante del Milan, a ruota libera: dal ritiro al suo futuro, passando per il rapporto con i tecnici che ha avuto

Zlatan Ibrahimovic , ex attaccante del Milan prima dal 2010 al 2012 e, successivamente, dal gennaio 2020 al giugno 2023 (con 93 gol in 163 partite e 2 Scudetti e una Supercoppa Italiana al suo attivo), ha parlato in esclusiva a 'Talk TV' nell'ambito della trasmissione 'Piers Morgan Uncensored'. Per l'occasione, Ibra ha toccato tanti temi.

“Quello ero io, ero me stesso! Sono esattamente così, per loro è stato il momento dell’anno perché vedermi non è per tutti, quindi è stato il modo in cui se lo sono goduto. Ricordati, se ti fischiano e dicono cose cattive su di te e perché sei il numero uno”. LEGGI ANCHE:Genoa-Milan, la probabile formazione rossonera >>>