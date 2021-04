Ex Milan – Gullit: “Nel ’98 il Chelsea mi pugnalò alle spalle, ecco perché”

Ruud Gullit, ex calciatore del Milan, ha raccontato uno spiacevole aneddoto che lo ha coinvolto durante i suoi anni al Chelsea

Intervenuto ai microfoni di Bein Sports, l'ex campione del Milan 'sacchiano', Ruud Gullit, ha rivelato un triste retroscena che lo ha visto protagonista durante i suoi anni al Chelsea. Queste le parole del 'tulipano nero'. "Nel 1998 il Chelsea mi esonerò accusandomi di andare spesso in Olanda per fare festa. Era una grande bugia. In quel periodo mia madre era in ospedale con un tumore molto grave. Caddi in depressione, il club mi pugnalò alle spalle".