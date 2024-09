Giroud: “Milan, gran mercato e super Pulisic: credi nello Scudetto”

Olivier Giroud, ex attaccante del Milan, lancia i rossoneri nella volata Scudetto: "Vedo punti di contatto con quello vinto nel 2022"

Olivier Giroud, ex attaccante del Milan e oggi punto di forza dei Los Angeles FC (LAFC) nella Major League Soccer (MLS) statunitense, ha rilasciato una lunga intervista a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco cosa ha detto Giroud sul motivo per cui il Diavolo deve credere nella vittoria dello Scudetto a fine stagione.