Ex Milan, Giroud: “Derby? Una videochiamata per festeggiare insieme”

Olivier Giroud, ex attaccante del Milan, ha visto il derby di Milano vinto dal Diavolo negli States. Poi ha sentito subito gli ex compagni

Olivier Giroud, ex attaccante del Milan e oggi punto di forza dei Los Angeles FC (LAFC) nella Major League Soccer (MLS) statunitense, ha rilasciato una lunga intervista a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco, dunque, cosa ha detto Giroud sul derby di Milano vinto dai rossoneri, per 1-2, contro l'Inter a 'San Siro'.