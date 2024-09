Giroud: “Milan, impossibile dimenticarti: ho lasciato una famiglia”

Olivier Giroud, attaccante dei Los Angeles FC, ha confessato di provare nostalgia per il Milan. È sempre innamorato dei colori rossoneri

Olivier Giroud, ex attaccante del Milan e oggi punto di forza dei Los Angeles FC (LAFC) nella Major League Soccer (MLS) statunitense, ha rilasciato una lunga intervista a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco cosa ha detto Giroud sulla sua nostalgia per il Milan.