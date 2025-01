Ex Milan, Giampaolo: “E’ stata una grande opportunità, non ho mai sentito…”

Le parole di Giampaolo:

"Non ho mai parlato di quell'esperienza e non voglio parlarne. Mentre quella della Juve non è mai stata un'opportunità perché non sono mai andato, quella del Milan è stata una grande opportunità, però poi per tante circostanze e tanti aspetti non si è concretizzata, non ha avuto un esito positivo. Posso dire che Calha era forte, glielo dicevo sempre, anche quando magari lui aveva un pizzico di autostima in meno perchè era un giocatore in evoluzione. "Hakan tu sei forte e in futuro puoi diventare un grande play davanti alla difesa" e parliamo di quasi 5 anni fa e magari lui non era ancora pronto perché poi il calciatore deve convincersi, e lui preferiva giocare tre quarti o fase offensiva, cosa che poi ha fatto negli anni. Poi posso dire che più sali di qualità e categoria, più i giocatori sono professionali. La cosa che mi sono portato dietro da quell'esperienza è la grande professionalità dei calciatori che mi sono venuti sempre dietro, e questo è fondamentale e me lo porto dietro, la loro disponibilità è la soddisfazione più grande per un allenatore, non ho mai sentito la squadra distante".