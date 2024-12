Ex Milan, Gazidis: “Ho un dipinto della festa Scudetto. Sui tifosi …”

Ivan Gazidis , ex dirigente del Milan , ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di una delle puntate di 'Excellent Leadership Podcast', soffermandosi in particolare sul suo periodo rossonero e raccontando un retroscena. Ecco, dunque, le sue parole.

Ex Milan, Gazidis da brividi sul rapporto con i tifosi: poi il retroscena sullo Scudetto

Sui tifosi del Milan: "I tifosi del Milan sono incredibilmente affettuosi. Camminando per le strade di Milano ricevevo abbracci, baci, selfie. Ho avuto due standing ovation a San Siro, completamente inaspettate. I nostri tifosi sono venuti con noi in ogni fase del cammino. Erano tremendamente scettici all’inizio, non ci credevano, perché nessuno aveva mai fatto una cosa del genere nel calcio italiano. Ma poi hanno cominciato a vedere quanto ci tenevamo anche noi. Ho avuto un trattamento per il cancro. Quando sono tornato, uno dei nostri giocatori disse al microfono 'Voglio solo dire che Gazidis è tornato dal trattamento per il cancro'. Lì San Siro è esploso: è difficile parlarne, perché mi emoziono".