Ex Milan – Donnarumma: “Un onore giocare al PSG, obiettivo vincere tutto”

Gianluigi Donnarumma è stato presentato questa sera ai tifosi del PSG, insieme a tutti i nuovi acquisti di questa sessione di calciomercato. Queste le dichiarazioni dell'ex portiere del Milan: "Per me è stata un'estate incredibile, poi c'è stato il passaggio in questo grande club. È un onore per me giocare qui. Insieme ai miei compagni voglio vincere tutto. Forza Paris Saint-Germain".