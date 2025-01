Gianluigi Donnarumma, portiere della Nazionale, ha parlato del suo futuro ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 3-2 del Paris Saint-Germain contro il Manchester City nell’ultimo turno di Champions League. L’ex portiere del Milan ha il contratto in scadenza con il PSG nel giugno 2026, ma le trattative per il rinnovo non sembrano progredire. La situazione non è passata inosservata all’Inter, che starebbe valutando un possibile ritorno del portiere a Milano, ma stavolta con addosso la maglia nerazzurra. Ecco, di seguito, le sue parole: