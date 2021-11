Ex Milan, Deulofeu difende Donnarumma: “Come fai a condannarlo?”

Gerard Deulofeu, calciatore dell'Udinese, nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha parlato anche di Milan

Sull'addio di Donnarumma: "Ogni tanto ci incontriamo. No, non mi aspettavo che andasse via dal Milan, ma posso capirlo. È andato nel club forse più forte d’Europa. Come fai a condannarlo?".

Sul suo passato: "Dieci anni fa era un ragazzo venuto su con prepotenza. Appena diciassettenne aveva già esordito in Liga e in Champions. Quando sei tanto giovane e tutto ti arriva subito, non è facile. Sei sempre sulla prima pagina dei giornali, tutti ti stanno addosso e io non potevo avere la maturità di adesso. Se avessi avuto allora la testa di oggi, la mia carriera sarebbe stata molto diversa". Intanto c'è un ritorno di fiamma sul calciomercato per il Milan.