Ex Milan, Desplanches: “Mi sono allenato con Donnarumma, è incredibile”

Sebastiano Desplanches, ex portiere del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a Gianluigi Donnarumma

Sebastiano Desplanches, ex portiere del Milan ora in forza al Trento, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'TMW' dal ritiro della Nazionale Under 20 impegnata ai Mondiali, soffermandosi sul suo modello, Gianluigi Donnarumma. Di seguito le sue parole a riguardo.