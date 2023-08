De Zerbi: “Una fortuna essere cresciuto nel Milan: Boban il migliore”

Roberto De Zerbi ha commentato il suo passato con la maglia del Milan e ha indicato Zvonimir Boban come il migliore di quella rosa

Roberto De Zerbi è uno degli allenatori più iconici del calcio attuale. Il suo stile improntato molto sul possesso palla e pressing alto ha fatto innamorare i tifosi del Brighton. L'esperienza in Premier League finora dell'ex tecnico del Sassuolo è più che positiva e ha superato ogni più rosea aspettativa.

Anche Pep Guardiola nel corso degli anni si è complimentato con lui e gli ha rivolto numerosi elogi. Il classe '79 ha militato per molto tempo in Serie A. Coi neroverdi è stata un'avventura lunga ed è stato al comando per tre stagioni.