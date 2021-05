Ex Milan, De Sciglio: “Ibra e CR7 hanno una voglia pazzesca di vincere”

Le ultime notizie sul Milan. Mattia De Sciglio, ex calciatore del Milan, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo

Mattia De Sciglio, terzino del Lione, ha parlato ai microfoni di 'Tuttosport' dei suoi ex compagni di squadra al Milan e alla Juventus Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo. Queste le parole dell'ex rossonero. "Chi prenderei? Entrambi, perché sono due campioni diversi. Di uguale hanno una voglia di vincere pazzesca anche in allenamento". De Sciglio, calcisticamente parlando, è cresciuto nel Milan, dove ha giocato dal 2002 al 2011 in tutta la trafila del settore giovanile, mentre ha giocato 110 partite in sei stagioni con la prima squadra. Intanto Mario Ielpo, nella nostra intervista esclusiva, parla del calciomercato del Milan.