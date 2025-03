Ex Milan, Condò dubbioso su Daniel Maldini: ecco cosa non gli torna

Il giornalista Paolo Condò ha rilasciato alcune dichiarazioni su 'Sky Sport 24', soffermandosi in modo particolare sul rendimento di Daniel Maldini , calciatore dell' Atalanta ed ex trequartista del Milan . Il figlio di Paolo nella giornata di giovedì 20 marzo ha fatto il suo ingresso in campo in Italia - Germania , mostrando diverse giocate interessanti ed alternandole ad altre decisamente meno sopraffine. La storica penna de 'la Repubblica' ha incentrato il suo pensiero proprio su questi alti e bassi. Ecco, dunque, le sue parole.

Ex Milan, Condò: "Maldini può arrivare ad un livello molto elevato ma ..."

"All’Italia manca il grande centrocampista offensivo. Manca il Musiala, il Wirtz, il Bellingham, il Dani Olmo. L’Italia ha eccellenti mezzali, come Barella e Tonali. Quando vedo giocare Daniel Maldini, fa delle cose che mi fanno pensare: se le facesse per 90 minuti e non in maniera estemporanea, quale sarebbe il suo livello? Sarebbe un livello molto elevato. Secondo me Daniel Maldini giocherà la prossima stagione le Coppe e con una stagione intera europea aumenterà il suo livello tecnico. Vedo in lui tante cose ma non le vedo per più di due o tre giocate a partita: i giocatori citati prima ne fanno 15 a partita". LEGGI ANCHE: Milan, la Coppa Italia salverebbe la stagione? L’opinione divide i tifosi >>>