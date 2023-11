Ex Milan, Coli Saco: “Kalulu un fratello per me, Bennacer fortissimo”

Coli Saco, ex centrocampista della Primavera del Milan, in un'intervista a LaCasadiC, ha parlato della sua esperienza in Italia

Sul calcio italiano: "Conoscevo poco il calcio italiano e seguivo solo Pogba nella Juve. Non volevo andare lì perché avevo paura di non giocare. Pensavo già al futuro, mi vedevo già in prima squadra. Del Milan, invece, sapevo che era un grande club e che non era nel suo momento migliore, infatti giocavano spesso in Europa League. Con loro c’era Bakayoko, l’ho anche conosciuto. La verità? Non mi sembrava così più forte di me".