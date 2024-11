Sugli aneddoti più interessanti e curiosi della sua esperienza al Milan: «Dopo la morte di papà, si pensava che liquidassi il Milan. Non era così: “tagliammo” la squadra su Gianni Rivera, esplose Pierino Prati, recuperammo Angelo Sormani, primo giocatore al mondo operato di ernia del disco. Comperammo Fabio Cudicini per una combinazione. Volevamo Dino Zoff dal Mantova, ma Italo Allodi, manager dell’inter, ci ostacolò. Franco Evangelisti, Presidente della Roma, mi suggerì Cudicini, spiegandomi che l’aveva ceduto al Brescia solo perché Oronzo Pugliese lo riteneva un sindacalista. Rocco accettò, a patto che me ne assumessi la responsabilità: “Già mi criticano per i veterani, non voglio che si dica che viene al Milan in quanto triestino come me”».