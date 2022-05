Ex Milan, Calhanoglu: “Voglio stare il più lungo possibile all’Inter”

Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter e ex giocatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN

Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di DAZN. Ecco cosa ha detto: "Voglio stare il più lungo possibile all'Inter. Passaggio? Io ero in nazionale, abbiamo parlato poche volte, ricordo ancora le sue parole. Nuovo ruolo? Li ho fatti tutti a centrocampo, ora sto provando a fare il massimo. Sono un giocatore intelligente, non è difficile trovarmi. Ascolto il mister, ma sono entrato subito in squadra. Non mi piace parlare di me, do il massimo per la squadra. Sono contento, ma c'è sempre da migliorare. C'è un segreto per i rigori? "Ne ho calciati tanti, anche in Germania. Sono abituato e ho questa fiducia qui: se calcio contro le big, vale tanto. Non pensi tanto, tiri e basta". Intanto ecco un talento che si sta mettendo in luce in Serie A.