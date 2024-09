“Riporterei Calhanoglu al Milan”: Ambrosini fa infuriare i tifosi rossoneri

Massimo Ambrosini ha rilasciato un'intervista a Radio Serie A nella quale gli viene posta una domanda sul Milan . Chi riporterebbe in rossonero tra 4 rimpianti: Donnarumma , Kessie , Tonali e Calhanoglu . Ecco la sua risposta: " Per il cuore dico Tonali . Per quello che è diventato invece Calhanoglu ".

Parole che hanno dato fastidio ai tifosi rossoneri. In tanti sperano in un ritorno di Sandro Tonali, dopo il rientro in campo e l'imminente convocazione di Luciano Spalletti per gli impegni con la Nazionale. Si è parlato tanto anche di Kessie, giocatore che da quando se n'è andato ha lasciato un buco enorme. Saranno almeno due anni che il Milan cerca un suo sostituto, ora con Fofana un altro tentativo.