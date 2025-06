Sul palco della Milano Football Week, Cafu, ex terzino rossonero, ha parlato del Milan, del Brasile e di Carlo Ancelotti

Sul palco della Milano Football Week, Cafu, ex terzino rossonero, ha parlato del Milan, del Brasile e di Carlo Ancelotti. Ma non solo. Ecco, di seguito, un estratto delle dichiarazioni riportate dal nostro Stefano Bressi. Clicca qui per l'intervista completa!