Sul paragone tra Capello e Ancelotti: "Non ci sono problemi con allenatori quando si lavora. Quando si fa un paragone tra Capello e Ancelotti, sono due allenatori vincenti e che hanno fatto tantissimo. abbiamo vinto a Roma, non è facile. Poi a Milano è tutto diverso: una squadra abituata a vincere, con i migliori al mondo e un allenatore che aiuta a far arrivare dove si deve. Non si possono paragonare. Entrambi bravissimi con le loro caratteristiche vincenti".