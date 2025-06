Ex Milan, Cafu: “Ancelotti in Brasile? Bellissimo. L’ho chiamato e…”

Sul palco della Milano Football Week , Cafu , ex terzino rossonero, ha parlato del Milan , del Brasile e di Carlo Ancelotti . Ma non solo. Ecco, di seguito, un estratto delle dichiarazioni riportate dal nostro Stefano Bressi . Clicca qui per l'intervista completa!

Su Carlo Ancelotti come ct del Brasile: "Bellissimo che Ancelotti alleni il Brasile. Il Milan aveva tanti brasiliani, ora un italiano allena la Nazionale. Carletto è l’italiano più brasiliano del mondo. Ha allenato e giocato con brasiliani, ama il calcio brasiliano. Una scelta forte. Carletto può farlo, ha esperienza, può vincere. Eravamo già qualificati, ora gli chiediamo il sesto Mondiale, l’abbiamo scelto per questo. Per far tornare la speranza di vincere dopo 24 anni. Lo vedo bene. Mi farebbe piacere una sua telefonata, ma l’ho chiamato prima io! Gli ho fatto gli auguri e gli ho detto che non è facile e di cominciare bene. Ha iniziato bene. Non abbiamo preso gol alla sua prima partita. Significa che il suo lavoro inizia a vedersi".