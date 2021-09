Ex Milan – Bordeaux, Niang: “Sono qui per rilanciare la mia carriera” | News

M'Baye Niang, ex attaccante del Milan, è un nuovo calciatore del Bordeaux: ecco le sue parole durante la presentazione con i 'girondini'

Un passato non troppo entusiasmante con il Milan per M'Baye Niang, diventato da poche ore un nuovo calciatore del Bordeaux. In occasione della sua presentazione con il club francese, l'ex attaccante rossonero ha rilasciato queste dichiarazioni. "Sono qui per rilanciare la mia carriera, voglio mantenere un profilo basso e allenarmi bene. È una grande opportunità, un progetto molto bello. Proverò a portare in campo anche il mio carattere, spero di trovare poco a poco il mio posto nel gruppo ma sarà il campo a dettar legge. Dovrò essere efficiente.l Bordeaux però era la mia scelta numero uno. Ogni giorno mi sentivo al telefono con Costil, che mi ha parlato bene del club e del progetto, anche parlare con Admar (Lopes, il dt, ndr) mi ha rassicurato".