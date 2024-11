Ex Milan, Bonaventura: “Non volevo andare via da San Siro”

Poi ricorda un suo allenatore, Sinisa Mihajlovic: "Con lui ho avuto un grande rapporto, ma che fatica per conquistarmelo! All’inizio ti appare come un duro, io volevo entrare nelle sue grazie. Mi ricordo una tournée in Cina. Faceva caldissimo e lui spingeva sulla preparazione. Ci faceva correre tantissimo e io avevo problemi a un polpaccio. Non volevo mollare, praticamente zoppicavo, non correvo, ma arrivai alla fine. Sinisa si avvicino e mi fece i complimenti. Il suo cuore era gigante ma aveva una corazza. Quando ci entravi, avevi la sua fiducia totale".