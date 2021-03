Ex Milan – Biglia: “Quando sono andato via ho pianto” | News

Milan, Biglia in lacrime nel giorno dell’addio

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Lucas Biglia ha parlato del suo presente e del passato in Italia tra Lazio e Milan. “Sono arrivato al Fatih Karagumruk grazie ad Emiliano Viviano, dopo due giorni dalla sua telefonata ero già ad Instanbul per firmare. Milan? L’anno scorso Pioli ha scelto di far giocare Bennacer, ma nessun problema. Quando sono andato via però ho pianto, sono fatto così. Riguardo il mio addio alla Lazio, i cori di contestazione ad Auronzo mi hanno fatto male, non li meritavo”. Ecco le scelte di Pioli per la gara tra Milan e Napoli.