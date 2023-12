Ex Milan, Biglia: “Pioli è migliorato tantissimo. Sugli infortuni …”

Biglia: "Pioli al Milan sta facendo benissimo"

"Pioli l'ho avuto sia alla Lazio che al Milan. E' cambiato tanto, si è evoluto, è migliorato moltissimo. Non è rimasto con una sola idea di gioco. In carriera ha allenato tanti grandi campioni. Nel calcio comandano i risultati, ma al Milan sta facendo benissimo: ha vinto lo scudetto e l'anno scorso è arrivato in semifinale di Champions. Restare in alto non è facile, ci sta un calo soprattutto con i tanti infortuni che sta avendo il Milan in questo momento. Serve calma e recuperare gli infortunati, i risultati arriveranno".