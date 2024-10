Biglia: “Ibrahimovic il più forte. Al Milan il gol più bello in carriera”

Sul Milan: "Bisogna lavorare in serenità. Quando ci sono tante voci, diventa fastidioso per i calciatori e il mister. Devono trovare un po' di serenità e sicuramente troveranno i risultati".

Sulla Lazio: "E' una squadra importante e ti aspetti sempre qualcosa in più. Penso che abbia trovato un grande equilibrio con Baroni. Mi aspetto faccia un bel campionato".

Su Taty Castellanos: "Spero il meglio per lui. E' andato in Nazionale può dare una mano importante".

Su Nicolò Rovella: "Molto. E' un giovane importante. Secondo me sarà importante anche per la Nazionale".