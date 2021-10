Ex Milan – Biglia: “Balotelli è fortissimo, può tornare in Nazionale”

Lucas Biglia, ex calciatore del Milan, ha parlato delle qualità tecniche di Mario Balotelli e di un suo possibile ritorno in Nazionale

Lucas Biglia, ex calciatore del Milan, ha parlato delle qualità tecniche di Mario Balotelli e di un suo possibile ritorno in Nazionale. Questo il suo pensiero ai microfoni di 'Sky Sport': "Mario è un giocatore fortissimo. Se lo deve mettere in testa, lavorare e tornare al 100% fisicamente. La Nazionale si trova in un grandissimo momento, ma lui ha le qualità per stare lì. Dipende solo da lui".