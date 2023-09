Ex Milan, Balotelli: “Taarabt tecnicamente è più forte di Neymar”

Mario Balotelli, ex attaccante del Milan, ha fatto un paragone tra l'ex compagno in rossonero Adel Taarabt e il brasiliano Neymar

Mario Balotelli, ex attaccante del Milan ora in forza all'Adana Demirspor, ha partecipato ad una diretta 'Twitch', facendo un paragone abbastanza avventato. Il centravanti italiano, infatti, ha dichiarato come, a suo dire, l'ex compagno in rossonero Adel Taarabt sia tecnicamente più forte del brasiliano Neymar. Ecco, quindi, le sue parole a riguardo.