Ex Milan, Balotelli: “Tante ca**te dette su di me. Presto parlerò e …”

Mario Balotelli, ex attaccante del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di una diretta 'Twitch' sul canale di 'Controcalcio', soffermandosi in modo particolare sul proprio futuro. Dopo essersi scagliato contro i giornalisti, che a suo dire non aspettano altro che attaccarlo e trovare il male in lui, ha spiegato come tanto inesattezze siano state dette su di lui. Non solo, perché ha rivelato di avere intenzione di rimanere in Italia. Ecco, dunque, le sue parole in merito.