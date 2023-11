Ex Milan, Antonelli: “Tifo per Pioli. Jovic ha colpi da vero fenomeno”

Sul percorso stagionale: "Oggi iniziano a essere un po’ i punti di distacco dalla prima e se in testa c’è l’Inter, è normale il doppio nervosismo da parte dei tifosi. Il Milan ha realmente sbagliato due partite: quella contro l’Udinese e gli ultimi 20 minuti con il Lecce. Sta però facendo un buon lavoro e lo abbiamo visto in Champions contro il PSG. Nonostante la gara non sia stata semplice, ha portato a casa 3 punti. È dunque da considerare anche il girone di ferro che gli è capitato. Al di là del periodo, considero Pioli un grandissimo allenatore, dal momento che ha vinto uno scudetto con una squadra meno forte rispetto alle altre. Ripeto, secondo me deve rimanere perché è bravo e il Milan si vede che ha uno stile di gioco. Io faccio il tifo per lui".

Su Jovic: "Il ragazzo ha giocato anche nel Real Madrid quindi deve essere per forza un grandissimo campione. L’ho visto per poco tempo a Firenze perché sono nella Fiorentina Primavera ma ha dei colpi davvero da fenomeno. Oggi però non sta facendo bene, spero che dal momento che Giroud è squalificato, possa tirare fuori il meglio e non far rimpiangere l’assenza del centravanti francese".

Su Leao: "È un fuoriclasse. Ogni tanto sembra che gioca contro i ragazzini per quanto è forte ma deve lavorare sul mantenere il ritmo per 90 minuti. Contro il PSG è stato imprendibile anche per un calciatore come Hakimi che comunque va velocissimo. Lui insieme a Theo Hernandez sono i giocatori più importanti del Milan". LEGGI ANCHE: Milan, a rischio il Mondiale per Club (e una pioggia di soldi) >>>

