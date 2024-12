Real Madrid, Ancelotti: “Mi sembra che stiano arrivando troppe critiche”

Alla vigilia della partita contro il Girona, Carlo Ancelotti, ex Milan, ha affrontato in conferenza stampa le numerose critiche

Alla vigilia della partita contro il Girona , Carlo Ancelotti ha affrontato in conferenza stampa le numerose critiche ricevute dal suo Real Madrid , sottolineando come la prima parte della stagione non abbia soddisfatto le aspettative. Ecco, di seguito, le sue parole:

"Devo accettarlo, la squadra non sta esprimendo il meglio di sé e, come sempre nel calcio, l'allenatore è il principale responsabile. Detto questo, mi sembra che stiano arrivando troppe critiche. Forse sono stanchi di me. Io non sono stanco. Capisco le critiche, sono accettabili. A volte sono carburante, mi danno energia"