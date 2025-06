"Il ricordo che mi lega a lui non ha a che fare col campo, in senso stretto almeno. Dicembre 2006: tra un infortunio e l’altro, vivevo un periodaccio anche e soprattutto dal punto di vista psicologico. Chiedo al mister di poter tornare per un po’ nella mia città, Pesaro. Permesso accordato. Mi chiama dopo qualche giorno e mi dice: ‘Tranquillo, Ambro, prenditi il tempo che ti serve, rimettiti in sesto e non preoccuparti di nulla, tanto a maggio vinciamo la Champions’. Così fu: 2-1 al Liverpool nella finale di Atene e Coppa nelle nostre mani. Penso che quelle parole del mister illustrino meglio di ogni altra cosa la sua umanità".