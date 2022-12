Evra e Ferdinand preferiscono Shaw e Kane a Theo e Giroud (VIDEO)

Intervenuti su 'RMC Sport', Rio Ferdinand e Patrice Evra hanno stilato una top 11 prendendo i calciatori che saranno impegnati questa sera nel match tra Inghilterra e Francia. I due ex compagni di squadra ai tempi del Manchester United hanno preso delle decisioni comuni, tra cui quelle di schierare nel loro 'dream team' Shaw nel ruolo di terzino sinistro e non Theo Hernandez. Così come preferirebbero Harry Kane piuttosto che Olivier Giroud. Ecco, di seguito, il video pubblicato su Twitter dall'ex terzino francese. Milan, due anni fa Kalulu esordiva in rossonero: oggi è un leader