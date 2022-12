Evra: “Non sarei sorpreso se Cristiano Ronaldo si ritirasse”

Patrick Evra, ex calciatore tra le altre di Manchester United e Juventus, ha parlato del futuro di Cristiano Ronaldo

I Mondiali in Qatar sono ormai conclusi, con la vittoria dell' Argentina di Leo Messi . Il suo rivale storico, Cristiano Ronaldo si è arreso al Marocco ai quarti di finale.

Patrick Evra , ex calciatore tra le altre di Manchester United e Juventus , ha parlato del futuro di Cristiano Ronaldo . Ecco le dichiarazioni ai microfoni di Sky Sports UK.

Sul futuro di Cristiano Ronaldo : "Forse Cristiano Ronaldo si ritirerà, anche perché, quando ci sono queste critiche in un momento critico della carriera pensi: 'ok, forse è meglio finirla qui".

Sui motivi dell'eventuale ritiro: "Potrebbe pensare di smetterla anche perché non parte più da titolare nel Portogallo, che è il primo motivo che spinge Ronaldo a lavorare e a giocare a calcio. Vincere i Mondiali era il suo sogno che ora è sfuggito. Non parlo a suo nome, ma non sarei stupito di un ritiro".