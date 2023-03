Evani: “Tonali è maturato tanto, è un centrocampista moderno” | News

Intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', Alberico Evani ha parlato di Sandro Tonali. Queste le sue dichiarazioni: "Sandro è maturato tanto, sta diventando il leader del centrocampo. Comanda, ha personalità e visione di gioco: un centrocampista moderno. Può essere stanco perché da gennaio gioca sempre ma per il Milan resta fondamentale. Con noi, tranquillissimo: non lo sento mai parlare. Probabilmente nel Milan è diverso, perché quello è un ambiente che vive di più, ma Sandro è uno dei ragazzi che piacciono a me: non parla, fa". Calciomercato Milan - Torna in auge il nome di un vecchio obiettivo.