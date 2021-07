Europei, Ganz: “Sono felicissimo per Shevchenko, Tassotti e Maldera”

Maurizio Ganz, allenatore del Milan femminile, ai microfoni di Sky Sport ha parlato di Andrij Shevchenko, ct dell'Ucraina

Maurizio Ganz, tecnico del Milan femminile, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport. Ganz, tra le tante cose, ha parlato anche di Andrij Shevchenko, commissario tecnico dell'Ucraina: "Da giocatore la vivi in una maniera, da allenatore la vivi a tutto tondo. Sono felicissimo per Sheva, per Tassotti e Maldera. Un grande pezzo di Italia con l'ucraina. Sheva sta facendo un grandissimo percorso. La partita contro la Svezia è stata importantissima e meritata".