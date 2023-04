Euroderby, Graziani: “Leao e Lautaro i giocatori chiave. Inter favorita”

Ciccio Graziani ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all'Euroderby, indicando come giocatori chiave Rafael Leao e Lautaro Martinez

Ciccio Graziani, ex calciatore, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de 'Il Corriere della Sera'. Tra le tematiche affrontate anche quella relativa all'Euroderby tra Milan e Inter che andrà in scena in Champions League. L'ex bomber ha dichiarato di vedere favorita la Beneamata e come possibili giocatori chiave ha citato Rafael Leao e Lautaro Martinez. Di seguito le sue parole a riguardo.