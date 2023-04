Esposito: “Colpa degli arbitri se il Napoli è uscito contro il Milan”

Durante la diretta su Twitch del programma Il Ring del Pallone, Paolo Esposito è tornato a parlare dell'eliminazione del Napoli , in Champions League , per mano del Milan : "Se fosse stato più utilitaristico, il Napoli non sarebbe uscito contro il Milan. Anche se lì forse la colpa è degli arbitri sia all’andata che al ritorno. Il rigore negato per fallo di Leao su Lozano lo hanno visto in tutto il mondo".

Il noto giornalista ha poi continuato: "Per il resto ripeto il Napoli gioca con una difesa altissima e può prendere reti di questo tipo. Perché è una squadra che domina le partite ed ha fatto innamorare l’Europa. Nessuna squadra è perfetta. Anche contro il Verona ha rischiato di perdere al 95esimo su ripartenza. Il gioco degli azzurri porta a sbilanciarsi. Questo è il suo tallone d’Achille soprattutto quando non riesce subito a sbloccare la partita. Mi ricorda il Brasile dei tempi d’oro".

Infine, Esposito ha concluso: "Gioca con la difesa alta a tutto campo e sa di rischiare in caso di contropiede. Però palleggia in faccia alle squadre anche in casa loro e può facilitare quelle che giocano di contropiede come il Milan. Se l'arbitro avesse fermato l'azione subito con il fallo di Milik su Lobotka la ripartenza con la rete della Juventus non ci sarebbe proprio stata".