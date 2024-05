L’esperto: “Milan, ecco quando sarà ufficiale Fonseca. E ha due richieste”

L'esperto ha dato aggiornamenti in merito alla data in cui verrà reso ufficiale Paulo Fonseca dal Milan. E sul calciomercato rivela ...

Manuele Baiocchini, noto giornalista ed esperto delle notizie relative all'ambiente Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni in collegamento con 'Sky Sport', soffermandosi su Paulo Fonseca e svelando quando il club rossonero lo renderà ufficiale come nuovo allenatore. Non solo, perché ha dato alcuni aggiornamenti in merito al possibile calciomercato che il portoghese chiederà di fare alla dirigenza. In linea teorica potrebbe fare due richieste precise: un terzino destro e un attaccante che sostituisca Olivier Giroud, il quale ormai ha firmato con i Los Angeles FC. Ecco, dunque, le sue parole in merito.