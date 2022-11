Coast to coast di Weah, Eranio: “San Siro ti porta ad azzardare”

Lo sa bene Stefano Eranio , che con la maglia del Diavolo ha vinto tanto e che ha vissuto l'emozione di giocare a San Siro sulla propria pelle. L'ex giocatore rossonero, nel corso di un'intervista rilasciata a Milan TV , ha commentato il coast to coast di George Weah contro l' Hellas Verona nel 1996 , sottolineando come abbia influito il clima dello stadio. Di seguito quanto dichiarato.

Milan, le parole di Stefano Eranio

"Lo stadio ti porta ad azzardare, perché quando prendevano palla dei giocatori c'era voglia di vedere qualcosa di diverso dal normale. Sarebbe stato più giusto passarla a me, io gliel'avrei messa sulla corsa. Però, si sa, alla fine quello che conta è buttarla dentro. Io ho corso successivamente per abbracciarlo".